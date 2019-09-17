"The I-Land" e "On My Block" são as dicas de série da semana

Quadro destaca séries para você acompanhar Crédito: Pixabay

Neste "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz fala sobre as dicas das semana: “The I-Land” e “On My Block”. Confira:

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 17-09-19

“The I-Land”: Com suas memórias apagadas, um grupo de desconhecidos é preso em uma ilha. É hora de lutar para sobreviver. Estrelando:Natalie Martinez, Kate Bosworth, Ronald Peet I Criação:Anthony Salter;