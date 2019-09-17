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papo em série

"The I-Land" e "On My Block" são as dicas de série da semana

Dicas para você maratonar diferentes histórias

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 19:14

Publicado em 

17 set 2019 às 19:14
Quadro destaca séries para você acompanhar Crédito: Pixabay
Neste "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz fala sobre as dicas das semana: “The I-Land” e “On My Block”. Confira:
Papo em Série - 17-09-19
“The I-Land”: Com suas memórias apagadas, um grupo de desconhecidos é preso em uma ilha. É hora de lutar para sobreviver. Estrelando:Natalie Martinez, Kate Bosworth, Ronald Peet I Criação:Anthony Salter;
“On My Block”: Em um bairro marginalizado de Los Angeles, a amizade destes quatro adolescentes espertos, divertidos e descolados é testada no início do ensino médio. Estrelando:Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray I Criação:Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft.

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