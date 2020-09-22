"The Boys", "Sem Maturidade Para Isso", e "Ratched": séries da semana

"The Boys" está disponível no serviço Prime Video, da Amazon Crédito: Divulgação

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz indica três produções - todas disponíveis em serviços de streaming: "The Boys", "Sem Maturidade Para Isso", e "Ratched". Ouça a análise do comentarista!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 22-09-20

AS TRÊS DICAS DE SÉRIES DE RAFAEL BRAZ:

The Boys (Amazon Prime Video): A série é uma visão irreverente do que acontece quando super-heróis, que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados como deuses, abusam de seus superpoderes ao invés de usá-los para o bem. É o sem poder contra o superpoder, quando os rapazes embarcam em uma jornada heroica para expor a verdade sobre "Os Sete" com o apoio da Vought.

Sem Maturidade Para Isso (Netflix): Nesta série de animação para adultos, um casal de 30 e poucos anos tenta se manter divertido após deixar a vida de festas para cuidar dos filhos.