Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PAPO EM SÉRIE

"The Boys", "Sem Maturidade Para Isso", e "Ratched": séries da semana

Ouça as dicas da semana no Papo em Série desta terça-feira (22), com Rafael Braz!

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:08

Publicado em 

22 set 2020 às 17:08
"The Boys" está disponível no serviço Prime Video, da Amazon Crédito: Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz indica três produções - todas disponíveis em serviços de streaming: "The Boys", "Sem Maturidade Para Isso", e "Ratched". Ouça a análise do comentarista!
Papo em Série - 22-09-20
AS TRÊS DICAS DE SÉRIES DE RAFAEL BRAZ:
The Boys (Amazon Prime Video): A série é uma visão irreverente do que acontece quando super-heróis, que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados como deuses, abusam de seus superpoderes ao invés de usá-los para o bem. É o sem poder contra o superpoder, quando os rapazes embarcam em uma jornada heroica para expor a verdade sobre "Os Sete" com o apoio da Vought.
Sem Maturidade Para Isso (Netflix): Nesta série de animação para adultos, um casal de 30 e poucos anos tenta se manter divertido após deixar a vida de festas para cuidar dos filhos.
Ratched (Netflix): Em 1947, Mildred Ratched começa a trabalhar como enfermeira em um hospital psiquiátrico, mas por trás da aparência impecável, cresce uma alma sombria. Estrelando a premiada atriz Sarah Paulson.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudo interdisciplinar: 4 dicas para turbinar a preparação para o Enem e vestibulares
Imagem de destaque
6 razões pelas quais o frio pode aumentar as dores articulares
Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados