"Succession" e "Normal People" estão no menu do Papo em Série

"Succession", disponível na HBO Crédito: Divulgação/HBO

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta sobre as produções "Succession" e "Normal People". Ambas estão disponíveis em serviços de streaming. Ouça a análise do comentarista!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 04-08-20

AS SÉRIES:

Succession: Logan Roy (Brian Cox) é o patriarca de uma das famílias mais poderosas da atualidade. Dona de um império midiático, a responsabilidade da família vai muito além dos negócios internacionais. Para manter sua hegemonia, os Roy entram em um jogo onde lealdade é questionável e poder pode ser sinônimo de perigo. 3 temporadas. Disponível na HBO.