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"Succession" e "Normal People" estão no menu do Papo em Série

Ouça as dicas desta edição do Papo em Série, com Rafael Braz!

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:16

Publicado em 

04 ago 2020 às 17:16
"Succession", disponível na HBO Crédito: Divulgação/HBO
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta sobre as produções "Succession" e "Normal People". Ambas estão disponíveis em serviços de streaming. Ouça a análise do comentarista!
Papo em Série - 04-08-20
AS SÉRIES:
Succession: Logan Roy (Brian Cox) é o patriarca de uma das famílias mais poderosas da atualidade. Dona de um império midiático, a responsabilidade da família vai muito além dos negócios internacionais. Para manter sua hegemonia, os Roy entram em um jogo onde lealdade é questionável e poder pode ser sinônimo de perigo. 3 temporadas. Disponível na HBO.
Normal People: Do ensino médio até a faculdade, Normal People acompanha Connell e Marianne em seus encontros e desencontros, um pela vida do outro, em um programa que explora como o amor de juventude pode ser complicado. 1 temporada. Disponível no Starzplay.

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