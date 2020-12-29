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"Soul" e "Bridgerton": filme e série nas dicas de fim de ano

Ouça as dicas do jornalista Rafael Braz

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 16:54

Publicado em 

29 dez 2020 às 16:54
Série "Bridgerton", da Netflix Crédito: Liam Daniel/Netflix
Dia de dobradinha! No último quadro de Rafael Braz em 2020, o comentarista traz dicas de filme e séries para os últimos dias do ano. A nova animação da Pixar para crianças e adultos, "Soul", disponível no Disney+, é a dica de longa-metragem. Já no mundo das séries, "Bridgerton", a produção de Shonda Rhimes para a Netflix, é a sugestão. Ouça o comentário!
Papo em Série - 29-12-20.mp3
AS DICAS DO BRAZ:
Bridgerton (Série - Netflix): Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn.
Soul (Filme - Disney+): Você já se perguntou de onde vêm sua paixão, seus sonhos e seus interesses? O que é que faz de você... VOCÊ? A Pixar nos leva a uma jornada pelas ruas da cidade de Nova York e aos reinos cósmicos para descobrir respostas às perguntas mais importantes da vida.
Braz comentou ainda sobre a estreia das novas temporadas de "Vikings" e "Cobra Kai".

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