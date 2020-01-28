"Sex Education" e "Patrulha Médica": as séries em destaque

Neste quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz destaca duas séries para os ouvintes: a segunda temporada de "Sex Education" e a produção "Patrulha Médica". Confira os detalhes:

"Sex Education": Otis (Asa Butterfield) é um adolescente socialmente inapto que vive com sua mãe, uma terapista sexual. Apesar de não ter perdido a virgindade ainda, ele é uma espécie de especialista em sexo. Junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, ele resolve montar sua própria clínica de saúde sexual para ajudar outros estudantes da escola.