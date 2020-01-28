"Sex Education" e "Patrulha Médica": as séries em destaque

Neste quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz destaca duas séries para os ouvintes: a segunda temporada de "Sex Education" e a produção "Patrulha Médica". Confira os detalhes:
Papo em Série - 28-01-20
Conheça:
"Sex Education": Otis (Asa Butterfield) é um adolescente socialmente inapto que vive com sua mãe, uma terapista sexual. Apesar de não ter perdido a virgindade ainda, ele é uma espécie de especialista em sexo. Junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, ele resolve montar sua própria clínica de saúde sexual para ajudar outros estudantes da escola.
"Patrulha Médica": O doutor Owen Maestro e a doutora Lola Spratt deixam o Hospital Infantil e se unem a uma divisão secreta do CCD para investigar e destruir um vírus mortal.