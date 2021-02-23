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Séries: tudo sobre "Por Trás de Seus Olhos" e "Tribes of Europa"

Ouça o Papo em Série, com o jornalista Rafael Braz

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:06

Publicado em 

23 fev 2021 às 17:06
Série alemã "Tribes of Europa", da Netflix Crédito: Gordon Timpen/Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções do streaming. "Por Trás de Seus Olhos" e "Tribes of Europa", ambas da Netflix. Ouça os comentários!
Papo em Série - 23-02-21
AS DICAS DO BRAZ:
Por Trás de Seus Olhos (Netflix): Uma mãe solo se envolve em um jogo perigoso ao ter um caso com o chefe e fazer amizade com a enigmática esposa dele.
Tribes of Europa (Netflix): Em uma Europa pós-apocalíptica e tomada por guerras entre microestados, três irmãos lutam para sobreviver enquanto uma ameaça ainda maior assombra o continente.

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