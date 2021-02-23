Séries: tudo sobre "Por Trás de Seus Olhos" e "Tribes of Europa"

Série alemã "Tribes of Europa", da Netflix Crédito: Gordon Timpen/Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções do streaming. "Por Trás de Seus Olhos" e "Tribes of Europa", ambas da Netflix. Ouça os comentários!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 23-02-21

AS DICAS DO BRAZ:

Por Trás de Seus Olhos (Netflix): Uma mãe solo se envolve em um jogo perigoso ao ter um caso com o chefe e fazer amizade com a enigmática esposa dele.