Séries: tudo sobre "Por Trás de Seus Olhos" e "Tribes of Europa"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções do streaming. "Por Trás de Seus Olhos" e "Tribes of Europa", ambas da Netflix. Ouça os comentários!
Papo em Série - 23-02-21
AS DICAS DO BRAZ:
Por Trás de Seus Olhos (Netflix): Uma mãe solo se envolve em um jogo perigoso ao ter um caso com o chefe e fazer amizade com a enigmática esposa dele.
Tribes of Europa (Netflix): Em uma Europa pós-apocalíptica e tomada por guerras entre microestados, três irmãos lutam para sobreviver enquanto uma ameaça ainda maior assombra o continente.