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Séries: tudo sobre "Ginny e Georgia" e "Mythic Quest"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 02 de Março de 2021 às 17:04

Publicado em 

02 mar 2021 às 17:04
Série "Ginny ENTITY_amp_ENTITYGeorgia", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz traz dois destaques. Da Netflix, "Ginny e Georgia" é uma série americana que mistura drama e comédia. E da Apple TV+, "Mythic Quest: Raven’s Banquet" é comédia americana estrelada por Rob McElhenney. Ouça os comentários!
Papo em Série - 02-03-21.mp3
AS INDICAÇÕES DO BRAZ:
Ginny e Georgia (Netflix): Em busca de uma nova chance, Georgia leva os filhos Ginny e Austin para morar em outra cidade. Só que recomeçar do zero não é tão simples assim.
Mythic Quest: Raven’s Banquet (Apple TV+): Conheça a equipe por trás do maior jogo multiplayer de todos os tempos. Em um ambiente focado em construir mundos, desenvolver heróis e perpetuar lendas, as batalhas mais difíceis não ocorrem no jogo, mas sim no escritório.

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