Séries: Sex Education e Assassination of Gianni Versace em destaque

Sex Education Season 1 Crédito: Sam Taylor/Netflix

Neste quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz traz em destaque as seguintes séries: ‘Sex Education’ e ‘The Assassination of Gianni Versace’: American Crime Story. Ouça a análise que ele faz sobre as duas produções:

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>>> SINOPSES:

‘Sex Education’: Otis (Asa Butterfield) é um adolescente socialmente inapto que vive com sua mãe, uma terapista sexual. Apesar de não ter perdido a virgindade ainda, ele é uma espécie de especialista em sexo. Junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, ele resolve montar sua própria clínica de saúde sexual para ajudar outros estudantes da escola.