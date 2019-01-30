Séries: Sex Education e Assassination of Gianni Versace em destaque

Neste quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz traz em destaque as seguintes séries: ‘Sex Education’ e ‘The Assassination of Gianni Versace’: American Crime Story. Ouça a análise que ele faz sobre as duas produções:
Papo em Série - 29-01-19.mp3
>>> SINOPSES:
‘Sex Education’: Otis (Asa Butterfield) é um adolescente socialmente inapto que vive com sua mãe, uma terapista sexual. Apesar de não ter perdido a virgindade ainda, ele é uma espécie de especialista em sexo. Junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, ele resolve montar sua própria clínica de saúde sexual para ajudar outros estudantes da escola.
‘The Assassination of Gianni Versace”: Em formato de antologia e com Ryan Murphy como produtor executivo, American Crime Story contará a história, a cada temporada, de um crime famoso da história americana. A primeira temporada, estrelado por Cuba Golding Jr, falará sobre os bastidores do julgamento de O.J. Simpson, um ex-jogador de futebol americano acusado de matar a mulher e um amigo em 1994. Contada através da visão os advogados, a história abordará os acordos e manobras feitas por ambas as partes do julgamento.