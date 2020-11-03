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Séries: saiba o que esperar de "O Gambito da Rainha" e "Utopia"

Ouça os comentários de Rafael Braz

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:45

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:45
Anya Taylor-Joy protagoniza "O Gambito da Rainha", série de Scott Frank baseada no romance de Walter Tevis Crédito: Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta duas novas séries dos serviços de streaming, ambas produções originais: "O Gambito da Rainha", da Netflix, e "Utopia", no Amazon Prime Video. Ouça detalhes das produções!
Papo em Série - 03-11-20
SINOPSES:
O Gambito da Rainha (Netflix): Em um orfanato nos anos 1950, uma garota-prodígio do xadrez luta contra o vício em uma jornada improvável para se tornar a número 1 do mundo.
Utopia (Prime Video): A série de suspense que acompanha um grupo de jovens unidos pela descoberta de uma conspiração real na revista em quadrinhos Utopia. A revista prevê a ruína da humanidade e do mundo que conhecemos, levando esse grupo de desajustados a embarcar em uma aventura arriscada e cheia de reviravoltas. Juntos, eles devem usar suas descobertas para salvar a si mesmos e a própria humanidade.
 

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