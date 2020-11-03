Séries: saiba o que esperar de "O Gambito da Rainha" e "Utopia"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta duas novas séries dos serviços de streaming, ambas produções originais: "O Gambito da Rainha", da Netflix, e "Utopia", no Amazon Prime Video. Ouça detalhes das produções!

O Gambito da Rainha (Netflix): Em um orfanato nos anos 1950, uma garota-prodígio do xadrez luta contra o vício em uma jornada improvável para se tornar a número 1 do mundo.

Utopia (Prime Video): A série de suspense que acompanha um grupo de jovens unidos pela descoberta de uma conspiração real na revista em quadrinhos Utopia. A revista prevê a ruína da humanidade e do mundo que conhecemos, levando esse grupo de desajustados a embarcar em uma aventura arriscada e cheia de reviravoltas. Juntos, eles devem usar suas descobertas para salvar a si mesmos e a própria humanidade.