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Séries para sua lista: "Amor e Anarquia" e "Truth Seekers"

Ouça os comentários de Rafael Braz sobre as séries da semana

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 16:14

Publicado em 

10 nov 2020 às 16:14
"Amor e Anarquia" está disponível na Netflix Crédito: Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta sobre duas séries do setraming: "Amor e Anarquia", da Netflix, e "Truth Seekers", do Prime Video. Ouça!
 
SINOPSES:
Amor e Anarquia (Netflix): Uma consultora casada e um jovem técnico de informática iniciam um jogo de sedução que desafia as regras da sociedade e os faz reavaliar suas vidas.
Truth Seekers (Prime Video): Comédia sobrenatural sobre uma gangue de investigadores paranormais que se une para descobrir e filmar fantasmas em todo o Reino Unido, visitando hospícios abandonados e bunkers desconhecidos da 2ª Guerra Mundial. Conforme suas experiências sobrenaturais se tornam mais frequentes, eles entram em uma conspiração terrível, com consequências mortais.

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