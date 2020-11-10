Séries para sua lista: "Amor e Anarquia" e "Truth Seekers"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta sobre duas séries do setraming: "Amor e Anarquia", da Netflix, e "Truth Seekers", do Prime Video. Ouça!
SINOPSES:
Amor e Anarquia (Netflix): Uma consultora casada e um jovem técnico de informática iniciam um jogo de sedução que desafia as regras da sociedade e os faz reavaliar suas vidas.
Truth Seekers (Prime Video): Comédia sobrenatural sobre uma gangue de investigadores paranormais que se une para descobrir e filmar fantasmas em todo o Reino Unido, visitando hospícios abandonados e bunkers desconhecidos da 2ª Guerra Mundial. Conforme suas experiências sobrenaturais se tornam mais frequentes, eles entram em uma conspiração terrível, com consequências mortais.