Séries para sua lista: "Amor e Anarquia" e "Truth Seekers"

"Amor e Anarquia" está disponível na Netflix Crédito: Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta sobre duas séries do setraming: "Amor e Anarquia", da Netflix, e "Truth Seekers", do Prime Video. Ouça!

SINOPSES:

Amor e Anarquia (Netflix): Uma consultora casada e um jovem técnico de informática iniciam um jogo de sedução que desafia as regras da sociedade e os faz reavaliar suas vidas.