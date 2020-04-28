Séries para maratonar: "Outer Banks" e "Arremesso Final" em destaque

Nesta edição do "Papo em Série" o comentarista Rafael Braz tem como primeiro destaque a série "Outer Banks": em uma ilha onde há pobres e ricos, o jovem John B convoca os três melhores amigos para procurarem por um tesouro lendário ligado ao desaparecimento de seu pai. Já a série "Arremesso Final" tem como destaque o relato definitivo sobre a carreira de Michael Jordan e o time do Chicago Bulls nos anos 90 traz imagens inéditas da temporada de 1997–1998. Ouça a análise completa sobre as duas séries: