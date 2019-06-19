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PAPO EM SÉRIE

Séries: os detalhes de Good Omens e a segunda temporada de Dark

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 21:43

Publicado em 

18 jun 2019 às 21:43
David Tennant e Michael Sheen na comédia "Good Omens" na Amazon Prime Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação
Neste "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz fala sobre a segunda temporada da série "Dark", que estreia no próximo dia 21, e retrata polêmicas e mistérios após o desaparecimento de duas crianças em uma pacata cidade. Braz também fala sobre a nova série ‘Good Omens’, comédia exibida pela Amazon Prime Video. Confira:
PAPO EM SÉRIE - 18-06-19.mp3
> SINOPSES:
Dark: Quatro diferentes famílias vivem em uma pequena cidade alemã. Suas vidas pacatas são completamente atormentadas quando duas crianças desaparecem misteriosamente e os segredos obscuros das suas famílias começam a ser desvendados. Uma produção original Netflix. A segunda temporada estreia no dia 21 de junho.
Good Omens: O fim do mundo está próximo e as pessoas se preparam para o juízo final. Mas o anjo Aziraphale (Michael Sheen) e o demônio Crowley (David Tennant) não estão nada animados com o final dos tempos. Agora, os dois se unem para tentar encontrar o anticristo e evitar que o apocalipse aconteça. Uma série Amazon Prime Video. Estreou no dia 31 de maio.

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