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Séries nacionais em destaque: "Me Chama de Bruna" e "As Five"

Ouça as dicas de série de Rafael Braz

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:32

Publicado em 

01 dez 2020 às 18:32
Série "Me Chame de Bruna", do Globoplay Crédito: Globoplay
Nesta edição do Papo em Sèrie, Rafael Braz destaca duas produções do Globoplay: "Me Chama de Bruna" e "As Five", disponíveis no Globoplay. Ouça!
SINOPSES:
Me Chame de Bruna [Globoplay]: A jovem Raquel Pacheco passa por traumas na adolescência e sai de casa para viver no mundo da prostituição, onde ficará famosa sob o codinome Bruna Surfistinha (Classificação indicativa: 18 anos).
As Five [Globoplay]: Keyla, Ellen, Lica, Tina e Benê se reencontram após seis anos sem se verem. Na fase de transição para a vida adulta, todas estão às voltas com conflitos de
naturezas distintas (Classificação indicativa:14 anos).

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