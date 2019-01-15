Séries: heróis em "Titãs" e a nova temporada de "True Detective"

Nesta edição do quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz traz as seguintes produções em destaque: Titãs e True Detective - 3ª temporada. "Titãs coloca em destaque heróis do universo DC, num ambiente um pouco mais sombrio. Devemos lembrar que essa produção em formato de série não tem os mesmos investimentos que o cinema", disse.
"Já a terceira temporada de True Detective é uma opção para o telespectador voltar a acompanhar a história, depois da péssima avaliação que foi a temporada anterior", avalia.
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Papo em Série - 15-01-19.mp3
>>> Titans: Gira em torno de um grupo de jovens aspirantes a heróis do universo da DC Comics. Dick Grayson, provavelmente mais conhecido pelo seu alter-ego 'Robin', é o protagonista, que sai das sombras de Batman para se tornar o Nightwing, ou Asa Noturna, líder de um grupo de novos heróis que inclui Estelar, a Ravena e muitos outros.
>>> True Detective - 3ª Temporada: Protagonizada pelo vencedor do Oscar Mahershala Ali (Moonlight - Sob a Luz do Luar), a terceira temporada da antologia traz a história de um macabro crime ocorrido nos Montes Ozarks, cujo mistério ainda se desenrola depois de três décadas. Acompanhando três períodos de tempo diferentes, a temporada terá no elenco ainda Carmen Ejogo (Animais Fantásticos e Onde Habitam, The Girlfriend Experience), Stephen Dorff (Star), Scoot McNairy (Halt and Catch Fire) e Mamie Gummer (The Good Wife).