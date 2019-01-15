Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PAPO EM SÉRIE

Séries: heróis em "Titãs" e a nova temporada de "True Detective"

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 20:02

Publicado em 

15 jan 2019 às 20:02
Titãs Crédito: Divulgação | Netflix
Nesta edição do quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz traz as seguintes produções em destaque: Titãs e True Detective - 3ª temporada. "Titãs coloca em destaque heróis do universo DC, num ambiente um pouco mais sombrio. Devemos lembrar que essa produção em formato de série não tem os mesmos investimentos que o cinema", disse. 
"Já a terceira temporada de True Detective é uma opção para o telespectador voltar a acompanhar a história, depois da péssima avaliação que foi a temporada anterior", avalia. 
Ouça o quadro completo:
Papo em Série - 15-01-19.mp3
>>> Titans: Gira em torno de um grupo de jovens aspirantes a heróis do universo da DC Comics. Dick Grayson, provavelmente mais conhecido pelo seu alter-ego 'Robin', é o protagonista, que sai das sombras de Batman para se tornar o Nightwing, ou Asa Noturna, líder de um grupo de novos heróis que inclui Estelar, a Ravena e muitos outros.
>>> True Detective - 3ª Temporada: Protagonizada pelo vencedor do Oscar Mahershala Ali (Moonlight - Sob a Luz do Luar), a terceira temporada da antologia traz a história de um macabro crime ocorrido nos Montes Ozarks, cujo mistério ainda se desenrola depois de três décadas. Acompanhando três períodos de tempo diferentes, a temporada terá no elenco ainda Carmen Ejogo (Animais Fantásticos e Onde Habitam, The Girlfriend Experience), Stephen Dorff (Star), Scoot McNairy (Halt and Catch Fire) e Mamie Gummer (The Good Wife).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados