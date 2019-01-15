Séries: heróis em "Titãs" e a nova temporada de "True Detective"

Titãs Crédito: Divulgação | Netflix

Nesta edição do quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz traz as seguintes produções em destaque: Titãs e True Detective - 3ª temporada. "Titãs coloca em destaque heróis do universo DC, num ambiente um pouco mais sombrio. Devemos lembrar que essa produção em formato de série não tem os mesmos investimentos que o cinema", disse.

"Já a terceira temporada de True Detective é uma opção para o telespectador voltar a acompanhar a história, depois da péssima avaliação que foi a temporada anterior", avalia.

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>>> Titans: Gira em torno de um grupo de jovens aspirantes a heróis do universo da DC Comics. Dick Grayson, provavelmente mais conhecido pelo seu alter-ego 'Robin', é o protagonista, que sai das sombras de Batman para se tornar o Nightwing, ou Asa Noturna, líder de um grupo de novos heróis que inclui Estelar, a Ravena e muitos outros.