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Séries em destaque: "Mãe Só Tem Duas" e "Fate: A Saga Winx"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 18:00

Publicado em 

26 jan 2021 às 18:00
Série "Fate: A Saga Winx", da Netflix Crédito: Jonathan Hession/Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções, ambas da Netflix: "Mãe Só Tem Duas" e "Fate: A Saga Winx". Ouça os comentários do Braz!
Papo em Série - 26-01-21
AS DICAS DO BRAZ:
Mãe Só Tem Duas (Netflix): Depois de descobrirem que seus bebês foram trocados na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada: formar uma família.
Fate: A Saga Winx (Netflix): Decididas a controlar seus poderes mágicos, cinco adolescentes encaram rivalidades, romances e estudos do mundo sobrenatural em uma escola para fadas.

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