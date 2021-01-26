Séries em destaque: "Mãe Só Tem Duas" e "Fate: A Saga Winx"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções, ambas da Netflix: "Mãe Só Tem Duas" e "Fate: A Saga Winx". Ouça os comentários do Braz!
Papo em Série - 26-01-21
AS DICAS DO BRAZ:
Mãe Só Tem Duas (Netflix): Depois de descobrirem que seus bebês foram trocados na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada: formar uma família.
Fate: A Saga Winx (Netflix): Decididas a controlar seus poderes mágicos, cinco adolescentes encaram rivalidades, romances e estudos do mundo sobrenatural em uma escola para fadas.