Séries em destaque: "Mãe Só Tem Duas" e "Fate: A Saga Winx"

Série "Fate: A Saga Winx", da Netflix Crédito: Jonathan Hession/Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções, ambas da Netflix: "Mãe Só Tem Duas" e "Fate: A Saga Winx". Ouça os comentários do Braz!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 26-01-21

AS DICAS DO BRAZ:

Mãe Só Tem Duas (Netflix): Depois de descobrirem que seus bebês foram trocados na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada: formar uma família.