Séries da semana: "Lupin", "The Expanse" e o fim de "Vikings"

Série francesa "Lupin", da Netflix Crédito: Emmanuel Guimier/Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz traz três produções em destaque. A primeira é a série inédita "Lupin", original Netflix e estrelada por Omar Sy. Os outros dois destaque são novas temporadas: a quinta de The Expanse" e a sexta e última de "Vikings". Ouça os comentários!

Your browser does not support the audio element. Papo em Serie - 12-01-21

AS DICAS DO BRAZ:

Lupin (Netflix): 1ª temporada. Inspirado pelas aventuras de Arsène Lupin, o ladrão gentil Assane Diop quer se vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra o pai dele.

The Expanse (Prime Video): 5ª temporada. Em diferentes partes do sistema solar, a tripulação da Rocinante e seus aliados confrontam pecados de seus passados, enquanto Marco Inaros realiza um ataque que vai mudar o futuro da Terra, de Marte, do Cinturão, e dos mundos além do Anel.