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Séries da semana: "Lupin", "The Expanse" e o fim de "Vikings"

Confira as dicas do jornalista Rafael Braz

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 17:24

Publicado em 

12 jan 2021 às 17:24
Série francesa "Lupin", da Netflix Crédito: Emmanuel Guimier/Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz traz três produções em destaque. A primeira é a série inédita "Lupin", original Netflix e estrelada por Omar Sy. Os outros dois destaque são novas temporadas: a quinta de The Expanse" e a sexta e última de "Vikings". Ouça os comentários!
Papo em Serie - 12-01-21
AS DICAS DO BRAZ:
Lupin (Netflix): 1ª temporada. Inspirado pelas aventuras de Arsène Lupin, o ladrão gentil Assane Diop quer se vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra o pai dele.
The Expanse (Prime Video): 5ª temporada. Em diferentes partes do sistema solar, a tripulação da Rocinante e seus aliados confrontam pecados de seus passados, enquanto Marco Inaros realiza um ataque que vai mudar o futuro da Terra, de Marte, do Cinturão, e dos mundos além do Anel.
Vikings (Netlix): 6ª temporada. Na temporada final, Bjorn é o rei de Kattegat, Ivar se torna um fugitivo na Rússia, e Lagertha planeja uma aposentadoria tranquila no campo.

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