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PAPO EM SÉRIE

Séries: conheça "Servent" e a temporada final de "Vikings"

As análises com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 18:27

Publicado em 

03 dez 2019 às 18:27
Série "Vikings" Crédito: (Foto: Reprodução)
Terça-feira, dia de Papo em Série, e é hora do comentarista Rafael Braz trazer os destaques do mundo do streming. Destaques na semana são "Servant" e "Vikings", cuja temporada final estreia na quinta-feira. Confira!
Papo em Série - 03-12-19
"Servant": O jovem casal Dorothy (Lauren Ambrose) e Sean Turner (Toby Kebbell) contratam Leanne (Nell Tiger Free) para ser a babá de seu filho recém-nascido. Mas, com o passar do tempo, fica explícito que nada é realmente o que parece.
"Vikings": Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) é o maior guerreiro da sua era. Lider de seu bando, com seus irmãos e sua família, ele ascende ao poder e torna-se Rei da tribo dos vikings. Além de guerreiro implacável, Ragnar segue as tradições nórdicas e é devoto dos deuses. As lendas contam que ele descende diretamente de Odin, o deus da guerra.

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