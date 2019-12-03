Séries: conheça "Servent" e a temporada final de "Vikings"

Terça-feira, dia de Papo em Série, e é hora do comentarista Rafael Braz trazer os destaques do mundo do streming. Destaques na semana são "Servant" e "Vikings", cuja temporada final estreia na quinta-feira. Confira!
Papo em Série - 03-12-19
"Servant": O jovem casal Dorothy (Lauren Ambrose) e Sean Turner (Toby Kebbell) contratam Leanne (Nell Tiger Free) para ser a babá de seu filho recém-nascido. Mas, com o passar do tempo, fica explícito que nada é realmente o que parece.
"Vikings": Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) é o maior guerreiro da sua era. Lider de seu bando, com seus irmãos e sua família, ele ascende ao poder e torna-se Rei da tribo dos vikings. Além de guerreiro implacável, Ragnar segue as tradições nórdicas e é devoto dos deuses. As lendas contam que ele descende diretamente de Odin, o deus da guerra.