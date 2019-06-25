Séries: 'Olhos que Condenam' e 'Neon Genesis: Evangelion'

Uma das produções de maior repercussão nas últimas semanas é a série ‘Olhos que Condenam’, uma produção da Netflix dirigida por Ava DuVernay. Nesta terça-feira, Rafael Braz explica por quê a série está comovendo os espectadores. O comentarista também fala da chegada da série japonesa ‘Neon Genesis: Evangelion’, no catálogo da Netflix, um marco dos animes dos anos 90. Confira!

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SINOPSES:

Neon Genesis: Evangelion: Em um mundo pós-apocalíptico, uma organização paramilitar chamada NERV é criada para combater monstros chamados Anjos, utilizando seres gigantes chamados Unidades Evangelion (ou EVAs). Estes seres são controlados por adolescentes, recrutados pelo ano em que nasceram, quando ocorreu o Segundo Impacto. Com outros jovens que foram treinados para pilotar os EVAs e com a ajuda dos membros da NERV, eles tentam derrotar os Anjos e evitar o Terceiro Impacto, que levaria a destruição da humanidade.