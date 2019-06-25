Séries: 'Olhos que Condenam' e 'Neon Genesis: Evangelion'

Uma das produções de maior repercussão nas últimas semanas é a série ‘Olhos que Condenam’, uma produção da Netflix dirigida por Ava DuVernay. Nesta terça-feira, Rafael Braz explica por quê a série está comovendo os espectadores. O comentarista também fala da chegada da série japonesa ‘Neon Genesis: Evangelion’, no catálogo da Netflix, um marco dos animes dos anos 90. Confira!
PAPO EM SÉRIE - 25-06-19.mp3
SINOPSES:
Neon Genesis: Evangelion: Em um mundo pós-apocalíptico, uma organização paramilitar chamada NERV é criada para combater monstros chamados Anjos, utilizando seres gigantes chamados Unidades Evangelion (ou EVAs). Estes seres são controlados por adolescentes, recrutados pelo ano em que nasceram, quando ocorreu o Segundo Impacto. Com outros jovens que foram treinados para pilotar os EVAs e com a ajuda dos membros da NERV, eles tentam derrotar os Anjos e evitar o Terceiro Impacto, que levaria a destruição da humanidade.
Olhos que Condenam: Baseada em fatos reais. Cinco jovens negros do Harlem foram injustamente acusados de estuprarem uma mulher no Central Park. Eles só foram inocentados em 2014, depois que evidências de DNA comprovaram que o grupo não estava conectado ao brutal crime contra Trisha Meili. Uma produção original Netflix.