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PAPO EM SÉRIE

Séries: "After Life", "Love, Death & Robots" e "Leaving Neverland"

Publicado em 19 de Março de 2019 às 18:59

Publicado em 

19 mar 2019 às 18:59
Nesta edição do quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz fala sobre duas novas produções: ‘After Life’ e ‘Love, Death & Robots’. Além disso, ele também analisa o polêmico documentário ‘Leaving Neverland’, que relata supostos abusos cometidos pelo cantor Michael Jackson. Ouça na íntegra:
Papo em Série - 19-03-19.mp3
>>> MAIS INFORMAÇÕES:
After Life: Após a morte inesperada de sua esposa, Tony (Ricky Gervais) decide mudar seu modo de viver. O cara legal logo se torna um homem impulsivo que diz e faz o que tem vontade. A situação se complica, quando as pessoas ao redor de Tony tentam transformá-lo em uma pessoa melhor novamente.
Love, Death & Robots: Uma coleção de contos animados que mistura ficção científica, fantasia e terror. Histórias sobre as aventuras de lobisomens soldados, caçadores de recompensas de cyborg e até mesmo de aranhas alienígenas. Sinopse oficial não divulgada.
Leaving Neverland: O filme apresenta os brutais relatos de Wade Robson e James Safechuck, atualmente adultos, recontando os supostos abusos que teriam sofrido nas mãos do cantor Michael Jackson durante a infância.

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