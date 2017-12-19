A série “Fargo” chega ao Brasil após três temporadas e será possível assistir todas elas no Netflix. A história é baseada no clássico filme lançado em 1996. O seriado acompanha investigações de assassinatos e crimes em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Confira mais detalhes no quadro Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz. Outro destaque é “Caçadores de Trolls”, animação dirigida por Guillermo Del Toro, que teve a sua segunda temporada iniciada nesta última semana. Confira!

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Sinopses

Fargo!

1ª Temporada: Em janeiro de 2006, Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) chega à pequena Bemidji, uma cidade do estado do Minessota e, com sua malícia e violência, começa a influenciar a população, inclusive o vendedor Lester Nygaard (Martin Freeman). Enquanto isso, a deputada Molly Solverson (Allison Tolman) e o policial Gus Grimly (Colin Hanks), se unem para solucionar uma série de crimes que eles acreditam estarem ligados a Malvo e Nygaard.

2ª Temporada: Em 1979, a esteticista Peggy Blumquist (Kirsten Dunst) e seu marido, o açougueiro Ed Blumquist (Jesse Plemons), encobrem o assassinato de Rye Gerhardt (Kieran Culkin), filho de Floyd Gerhardt (Jean Smart). Enquanto isso, o policial estadual Lou Solverson (Patrick Wilson) e seu sogro, o xerife Hank Larsson (Ted Danson), investigam um triplo homicídio que aconteceu em um restaurante local e logo suspeitam de uma conexão entre os assassinatos e o caso de Rye.

3ª Temporada: Em dezembro de 2010,Ray Stussy(Ewan McGregor)decide roubar seu próprio irmão Emmit (Ewan McGregor), e, para isso, conta com a ajuda de sua esposa Nikki Swango (Mary Elizabeth Winstead). No entanto, além do esquema não sair como o planejado, o casal ainda acaba se envolvendo em um caso de duplo homicídio. Enquanto isso, Emmit tenta de todas as formas romper ligações com uma organização que há dois anos havia lhe emprestado dinheiro. O problema é que os membros dessa sociedade não pretendem deixá-lo tão cedo.

Caçadores de Trolls