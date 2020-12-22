Série e filmes: "Céu da Meia-noite", "El Cid", "Voz Suprema do Blues"

Filme "A Voz Suprema do Blues", da Netflix Crédito: David Lee/Netflix

Na semana do Natal, Rafael Braz faz uma dobradinha nesta terça-feira (21): apresenta as dicas do Papo em Série e adianta também as indicações do Em Cartaz. São séries e filmes para embalar o feriado natalino. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 22-12-20

SINOPSES:

El Cid (Série - Prime Video): Ruy Díaz de Vivar é um jovem pajem que serve lealmente ao seu mestre, Sancho, o futuro Rei de Castela e Leão. Enquanto luta para ganhar destaque na corte usando seu talento natural com a espada, ele acaba por descobrir uma conspiração para derrubar o Rei, o que causaria derramamento de sangue, dor e morte tanto nos reinos cristãos quanto nas taifas muçulmanas.

O Céu da Meia-Noite (Filme - Netflix): Um cientista solitário no Ártico corre contra o tempo para impedir que um grupo de astronautas volte à Terra depois de uma catástrofe global.