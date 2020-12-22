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DOSE DUPLA

Série e filmes: "Céu da Meia-noite", "El Cid", "Voz Suprema do Blues"

As dicas são do comentarista Rafael Braz! Confira indicações de séries e filmes para assistir no feriado

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 16:57

Publicado em 

22 dez 2020 às 16:57
Filme "A Voz Suprema do Blues", da Netflix Crédito: David Lee/Netflix
Na semana do Natal, Rafael Braz faz uma dobradinha nesta terça-feira (21): apresenta as dicas do Papo em Série e adianta também as indicações do Em Cartaz. São séries e filmes para embalar o feriado natalino. Ouça!
Papo em Série - 22-12-20
SINOPSES:
El Cid (Série - Prime Video): Ruy Díaz de Vivar é um jovem pajem que serve lealmente ao seu mestre, Sancho, o futuro Rei de Castela e Leão. Enquanto luta para ganhar destaque na corte usando seu talento natural com a espada, ele acaba por descobrir uma conspiração para derrubar o Rei, o que causaria derramamento de sangue, dor e morte tanto nos reinos cristãos quanto nas taifas muçulmanas.
O Céu da Meia-Noite (Filme - Netflix): Um cientista solitário no Ártico corre contra o tempo para impedir que um grupo de astronautas volte à Terra depois de uma catástrofe global.
A Voz Suprema do Blues (Filme - Netflix): Na Chicago de 1927, o clima fica tenso quando a pioneira Mãe do Blues se reúne com sua banda em um estúdio de gravação.

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