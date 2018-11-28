Série brasileira "Ilha de Ferro" em destaque nesta semana

Nova série brasileira em destaque: “Ilha de Ferro” apresenta o coordenador de produção da plataforma petrolífera PLT-137, Dante (Cauã Reymond), sonha atingir o cargo de gerência do local, porém não esperava ter que competir pela vaga com a recém-chegada Júlia (Maria Casadevall). Diante da disputa, surge uma paixão capaz de mudar o rumo de suas vidas. Confira mais detalhes nesta edição do quadro Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz, que analisa também a série “O Método Kominski”.

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 27-11-18

SINOPSES

ILHA DE FERRO

Dante (Cauã Reymond) é o coordenador de produção da PLT-137, uma plataforma petrolífera recordista de acidentes. Ele sonha em se tornar gerente do local, mas fica revoltado quando percebe que precisa competir com a recém-chegada Júlia (Maria Casadevall) pelo cargo. No entanto, é no meio dessa disputa que acaba surgindo uma paixão entre os dois capaz de mudar o rumo de suas vidas.

O MÉTODO KOMINSKI

Sandy Kominsky (Michalel Douglas) é um homem de sorte, e talento. Em poucos anos de carreira, ele logo se consagra como um ator de sucesso de Hollywood. Por outro lado, seu agente e melhor amigo Norman (Alan Arkin) até acompanha o glamour do colega, mas não esquece dos problemas de sua própria vida.