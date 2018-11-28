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PAPO EM SÉRIE

Série brasileira "Ilha de Ferro" em destaque nesta semana

Confira mais detalhes nesta edição do quadro Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz, que analisa também a série "O Método Kominski"

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 22:38

Publicado em 

27 nov 2018 às 22:38
Nova série brasileira em destaque: “Ilha de Ferro” apresenta o coordenador de produção da plataforma petrolífera PLT-137, Dante (Cauã Reymond), sonha atingir o cargo de gerência do local, porém não esperava ter que competir pela vaga com a recém-chegada Júlia (Maria Casadevall). Diante da disputa, surge uma paixão capaz de mudar o rumo de suas vidas. Confira mais detalhes nesta edição do quadro Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz, que analisa também a série “O Método Kominski”.
Papo em Série - 27-11-18
SINOPSES
ILHA DE FERRO
Dante (Cauã Reymond) é o coordenador de produção da PLT-137, uma plataforma petrolífera recordista de acidentes. Ele sonha em se tornar gerente do local, mas fica revoltado quando percebe que precisa competir com a recém-chegada Júlia (Maria Casadevall) pelo cargo. No entanto, é no meio dessa disputa que acaba surgindo uma paixão entre os dois capaz de mudar o rumo de suas vidas.
O MÉTODO KOMINSKI
Sandy Kominsky (Michalel Douglas) é um homem de sorte, e talento. Em poucos anos de carreira, ele logo se consagra como um ator de sucesso de Hollywood. Por outro lado, seu agente e melhor amigo Norman (Alan Arkin) até acompanha o glamour do colega, mas não esquece dos problemas de sua própria vida.
[FONTE: ADORO CINEMA]

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