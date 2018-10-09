Segunda temporada de série nacional estreia nesta semana

“Sob Pressão” chega a sua segunda temporada com mais dramas e histórias trágicas dos pacientes do hospital de Sob Pressão. A produção nacional estreia nessa semana e é um dos destaques desta edição do quadro Papo em Série. A série espanhola “Elite” é dos criadores de “La Casa de Papel” e traz intrigas de jovens em ambiente escolar. Confira mais detalhes na análise de Rafael Braz!

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SINOPSES:

SOB PRESSÃO

Histórias trágicas e dramas pessoais ?dos pacientes se espalham pelos corredores do Macedão e se tornam ainda mais intensos diante do ambiente caótico do hospital de Sob Pressão na segunda temporada. Carregados de drama e em busca de ajuda, eles trazem consigo temas sociais cujo debate é de extrema importância para a sociedade e, a cada episódio, vão desafiar a equipe médica liderada por Evandro (Julio Andrade).

ELITE