Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PAPO EM SÉRIE

Segunda temporada de série nacional estreia nesta semana

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 19:20

Publicado em 

09 out 2018 às 19:20
“Sob Pressão” chega a sua segunda temporada com mais dramas e histórias trágicas dos pacientes do hospital de Sob Pressão. A produção nacional estreia nessa semana e é um dos destaques desta edição do quadro Papo em Série. A série espanhola “Elite” é dos criadores de “La Casa de Papel” e traz intrigas de jovens em ambiente escolar. Confira mais detalhes na análise de Rafael Braz!
Papo em Série - 09-10-18.mp3
 
SINOPSES:
SOB PRESSÃO
Histórias trágicas e dramas pessoais ?dos pacientes se espalham pelos corredores do Macedão e se tornam ainda mais intensos diante do ambiente caótico do hospital de Sob Pressão na segunda temporada. Carregados de drama e em busca de ajuda, eles trazem consigo temas sociais cujo debate é de extrema importância para a sociedade e, a cada episódio, vão desafiar a equipe médica liderada por Evandro (Julio Andrade).
ELITE
Depois de um problema na escola que frequentam, três alunos do ensino público são transferidos para a Las Encinas, a melhor e mais exclusiva escola na Espanha, onde os filhos da elite estudam. O choque entre os menos favorecidos e aqueles que têm tudo culmina em um assassinato. Agora resta saber: quem está por trás do crime?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados