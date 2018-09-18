Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PAPO EM SÉRIE

Quinta temporada de "Bojack Horseman" e "Forever" em destaque

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 19:03

Publicado em 

18 set 2018 às 19:03
Nesta edição do quadro Papo em Série, o comentarista Rafael Braz apresenta os principais destaques da semana. “Forever” conta a história de um casal do subúrbio da Califórnia que tinha hábitos repetitivos e em uma viagem se encontraram em um território nada familiar. Outra estreia é a quinta temporada de “Bojack Horseman”, um cavalo estrela decadente da TV americana que teve uma infância complicada e vive as consequências enquanto adulto. Confira mais detalhes!
Papo em Série - Rafael Braz - 18-09-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados