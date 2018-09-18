Quinta temporada de "Bojack Horseman" e "Forever" em destaque

Nesta edição do quadro Papo em Série, o comentarista Rafael Braz apresenta os principais destaques da semana. “Forever” conta a história de um casal do subúrbio da Califórnia que tinha hábitos repetitivos e em uma viagem se encontraram em um território nada familiar. Outra estreia é a quinta temporada de “Bojack Horseman”, um cavalo estrela decadente da TV americana que teve uma infância complicada e vive as consequências enquanto adulto. Confira mais detalhes!