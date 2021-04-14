Para colocar no menu da semana: "Them" e "Dinheiro Fácil: A Série"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas séries do streaming. São elas: "Them", do Prime Video, e "Dinheiro Fácil: A Série", da Netflix. Ouça os comentários!

Them (Prime Video): Série antológica que explora o terror nos Estados Unidos. A primeira temporada, que se passa nos anos 50, gira em torno de uma família negra que se muda da Carolina do Norte para um bairro branco de Los Angeles. O lar da família se torna o ponto de partida onde forças do mal, tanto vizinhas quanto sobrenaturais, ameaçam, atacar e destruí-los.