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Para colocar no menu da semana: "Them" e "Dinheiro Fácil: A Série"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:20

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:20
Série "Them", da Amazon Prime Video Crédito: Prime Video/Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas séries do streaming. São elas: "Them", do Prime Video, e "Dinheiro Fácil: A Série", da Netflix. Ouça os comentários!
AS SÉRIES:
Them (Prime Video): Série antológica que explora o terror nos Estados Unidos. A primeira temporada, que se passa nos anos 50, gira em torno de uma família negra que se muda da Carolina do Norte para um bairro branco de Los Angeles. O lar da família se torna o ponto de partida onde forças do mal, tanto vizinhas quanto sobrenaturais, ameaçam, atacar e destruí-los.
Dinheiro Fácil: A Série (Netflix): Uma empresária ambiciosa, um criminoso cheio de charme e um adolescente problemático entram em rota de colisão. É uma corrida desesperada — e sinistra — por dinheiro.

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