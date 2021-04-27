Papo sobre as séries "Sombra e Ossos" e "Home Before Dark"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta duas séries: "Sombra e Ossos", da Netflix, e "Home Before Dark", da Apple TV+. Ouça:

Sombra e Ossos (Netflix): Em um mundo destruído pela guerra, a órfã Alina Starkov descobre que tem poderes extraordinários e vira alvo de forças sombrias.

Home Before Dark (Apple TV+): Uma garotinha chamada Hilde se muda do Brooklyn para uma pequena cidade onde seu pai nasceu. Sua busca pela verdade a leva a descobrir um antigo caso não resolvido que todos na cidade, incluindo seu pai, tentaram deixar para trás.