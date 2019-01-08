Papo em Série: os detalhes de "You" e "Sunderland"

Nesta edição do Papo em Série os destaques são as seguintes séries: ‘You’ (Você) e Sunderland Até Morrer. Confira a análise de Rafael Braz:
Papo em Série - 08-01-19.mp3
SINOPSES:
- Foto: Divulgação"/>‘You’: Guinevere Beck (Elizabeth Lail) é uma aspirante a escritora, que vê sua vida mudar completamente ao entrar em uma livraria no East Village, onde conhece o charmoso gerente, Joe Goldberg (Penn Badgley). Assim que a conhece, Joe tem certeza de que ela é a garota dos seus sonhos, e fará de tudo para conquistá-la — usando a internet e as redes sociais para descobrir tudo sobre Beck. O que poderia ser visto como paixão se transforma em uma obsessão perigosa, uma vez que Joe não vai medir esforços para tirar de seu caminho tudo e todos que podem ameaçar seus objetivos.
Sunderland Até Morrer: A jornada do time de futebol inglês Sunderland durante a temporada 2017-18, logo depois de ser rebaixado na Premier League pela primeira vez em 16 anos. Mesmo com o acontecido, a paixão dos torcedores pelo clube permaneceu intacta.