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PAPO EM SÉRIE

Papo em Série: os destaques de "Euphoria" e "Killing Eve"

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 19:08

Publicado em 

27 ago 2019 às 19:08
Papo em Série: dicas para você Crédito: Pixabay
Neste Papo em Série, o comentarista Rafael Braz analisa os aspectos das produções “Euphoria” e “Killing Eve”. Confira:
Papo em Série - 27-08-19
Conheça:
 
Euphoria: O dia-a-dia de um grupo de estudantes do ensino médio, a medida que eles exploram novos amores e amizades em um mundo de sexo, drogas, traumas e mídias sociais.
“Killing Eve”: Eve (Sandra Oh) trabalha como segurança em uma empresa, mas seu emprego estável e dentro de quatro paredes não sucumbe o desejo dela de se tornar uma espiã. É por isso que quando a primeira oportunidade surge, a jovem não pensa duas vezes e mergulha em uma caçada incansável contra um assassina. Agora, seu alvo é Villanelle (Jodie Comer), uma criminosa tão elegante quanto perspicaz.

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