Papo em Série destaca: "Lovecraft Country" e "High Fidelity"

A série "Lovecraft Country" é uma produção da HBO Crédito: Divulgação

De volta ao Papo em Série, após merecidas férias, Rafael Braz destaca duas produções - ambas disponíveis em serviços de streaming. São elas: "Lovecraft Country", da HBO, e "High Fidelity", disponível no Starzplay. Ouça a análise do comentarista!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 15-09-20

AS HISTÓRIAS:

"Lovecraft Country": Chicago, 1954. Atticus Turner (Jonathan Majors) é um veterano do exército que vê sua vida mudar quando seu pai desaparece misteriosamente. Decidido a encontrá-lo, o jovem embarca numa viagem de carro ao lado do tio George (Courtney B. Vance) e da amiga de infância Letitia (Jurnee Smollett), mas a jornada logo se revela muito mais perigosa do que eles esperavam.