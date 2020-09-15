Papo em Série destaca: "Lovecraft Country" e "High Fidelity"

De volta ao Papo em Série, após merecidas férias, Rafael Braz destaca duas produções - ambas disponíveis em serviços de streaming. São elas: "Lovecraft Country", da HBO, e "High Fidelity", disponível no Starzplay. Ouça a análise do comentarista!
Papo em Série - 15-09-20
AS HISTÓRIAS:
"Lovecraft Country": Chicago, 1954. Atticus Turner (Jonathan Majors) é um veterano do exército que vê sua vida mudar quando seu pai desaparece misteriosamente. Decidido a encontrá-lo, o jovem embarca numa viagem de carro ao lado do tio George (Courtney B. Vance) e da amiga de infância Letitia (Jurnee Smollett), mas a jornada logo se revela muito mais perigosa do que eles esperavam.
"High Fidelity": Obcecada por música e cultura pop, Robyn Brooks (Zoë Kravitz) é uma jovem adulta que não tem sorte no amor nem nos negócios: todos os seus últimos relacionamentos deram errado, e sua loja de discos está à beira da falência. Rob precisa, então, reavaliar suas escolhas e prioridades na vida, finalmente se tornando uma pessoa mais madura.