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PAPO EM SÉRIE

Papo em Série: as produções Years and Years e Pico da Neblina

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 21:38

Publicado em 

06 ago 2019 às 21:38
Streaming: opções de séries Crédito: Pixabay
Contando com uma ganhadora do Oscar no elenco, a atriz britânica Emma Thompson, a série ‘Years ans Years’ é o destaque desta terça-feira do comentarista Rafael Braz. Ele também fala sobre a produção brasileira ‘Pico da Neblina’, dirigida por Fernando e Quico Meirelles. Confira:
Papo em Série - 06-08-19.mp3
> SINOPSES:
Years and Years: O dia-a-dia da família Lyon é uma confusão. Mas tudo parece piorar quando, em uma noite crucial de 2019, a história do clã avança quinze anos no futuro. Eles então encontram um mundo bem pior do que esperavam: mais quente, barulhento e louco. Será que uma família disfuncional é capaz de superar seus traumas e salvar o planeta Terra? Uma produção HBO.
Pico da Neblina: Com a maconha recentemente legalizada no Brasil, Biriba deixa de lado o mundo do crime para se manter no ramo. No entanto, enquanto tenta se reinventar e conseguir vender suas mercadorias dentro da lei, o ex-traficante precisa lidar com alguns fantasmas do passado, assim como com seus sócios pouco experientes. Uma produção HBO.

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