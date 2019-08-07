Papo em Série: as produções Years and Years e Pico da Neblina

Streaming: opções de séries Crédito: Pixabay

Contando com uma ganhadora do Oscar no elenco, a atriz britânica Emma Thompson, a série ‘Years ans Years’ é o destaque desta terça-feira do comentarista Rafael Braz. Ele também fala sobre a produção brasileira ‘Pico da Neblina’, dirigida por Fernando e Quico Meirelles. Confira:

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Years and Years: O dia-a-dia da família Lyon é uma confusão. Mas tudo parece piorar quando, em uma noite crucial de 2019, a história do clã avança quinze anos no futuro. Eles então encontram um mundo bem pior do que esperavam: mais quente, barulhento e louco. Será que uma família disfuncional é capaz de superar seus traumas e salvar o planeta Terra? Uma produção HBO.