Papo em Série: "Inacreditável" e "O Código Bill Gates" em destaque

Neste quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz analisa as duas produções “Inacreditável”, que traz importantes atuações na série, e “O Código Bill Gates”. Ouça a análise:

“Inacreditável”: Uma jovem menina de 18 anos (Kaitlyn Dever) que contou à polícia ter sido estuprada dentro de seu próprio apartamento, e depois voltou atrás em sua versão. O caso só pôde avançar, de fato, quando duas detetives do sexo feminino (Toni Collette e Merritt Wever) assumiram a liderança e compreenderam melhor o contexto da ocasião.