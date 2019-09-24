Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PAPO EM SÉRIE

Papo em Série: "Inacreditável" e "O Código Bill Gates" em destaque

Destaque para atuações em "Inacreditável"

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 20:10

Publicado em 

24 set 2019 às 20:10
Acompanhe os destaques da semana com o comentarista Rafael Braz Crédito: Pixabay
Neste quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz analisa as duas produções “Inacreditável”, que traz importantes atuações na série, e “O Código Bill Gates”. Ouça a análise:
Papo em Série - 24-09-19
 
“Inacreditável”: Uma jovem menina de 18 anos (Kaitlyn Dever) que contou à polícia ter sido estuprada dentro de seu próprio apartamento, e depois voltou atrás em sua versão. O caso só pôde avançar, de fato, quando duas detetives do sexo feminino (Toni Collette e Merritt Wever) assumiram a liderança e compreenderam melhor o contexto da ocasião.
“O Código Bill Gates”: Em uma jornada pela mente de Bill Gates, descubra quem o influenciou e quais são as metas que o bilionário ainda pretende alcançar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados