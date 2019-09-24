Papo em Série: "Inacreditável" e "O Código Bill Gates" em destaque

Neste quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz analisa as duas produções “Inacreditável”, que traz importantes atuações na série, e “O Código Bill Gates”. Ouça a análise:
Papo em Série - 24-09-19
“Inacreditável”: Uma jovem menina de 18 anos (Kaitlyn Dever) que contou à polícia ter sido estuprada dentro de seu próprio apartamento, e depois voltou atrás em sua versão. O caso só pôde avançar, de fato, quando duas detetives do sexo feminino (Toni Collette e Merritt Wever) assumiram a liderança e compreenderam melhor o contexto da ocasião.
“O Código Bill Gates”: Em uma jornada pela mente de Bill Gates, descubra quem o influenciou e quais são as metas que o bilionário ainda pretende alcançar.