"Ozark" e temporada final de "La Casa de Papel": séries em destaque

Atores posam para cartaz da terceira temporada de "La Casa de Papel", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Em tempos de quarentena, que tal colocar em dia algumas das séries mais badaladas do momento? Nesta edição do Papo em Série, com Rafael Braz, entre os destaques estão as produções "Ozark", a chegada da última temporada de "La Casa de Papel" e "Tales From The Loop". Confira:

Your browser does not support the audio element. PAPO EM SÉRIE - 31-03-30

CONHEÇA:

"Ozark": Um consultor financeiro leva a família para um lago remoto para lavar quinhentos milhões de dólares e acalmar um traficante. Série de 2017 e em sua terceira temporada.

"La Casa de Papel": Em La Casa de Papel, oito habilidosos ladrões se trancam na Casa da Moeda da Espanha com o ambicioso plano de realizar o maior roubo da história e levar com eles mais de 2 bilhões de euros. Para isso, a gangue precisa lidar com as dezenas de pessoas que manteve como refém, além dos agentes da força de elite da polícia, que farão de tudo para que a investida dos criminosos fracasse.