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PAPO EM SÉRIE

"Ozark" e temporada final de "La Casa de Papel": séries em destaque

Confira a análise do comentarista Rafael Braz

Publicado em 31 de Março de 2020 às 17:41

Publicado em 

31 mar 2020 às 17:41
Atores posam para cartaz da terceira temporada de "La Casa de Papel", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Em tempos de quarentena, que tal colocar em dia algumas das séries mais badaladas do momento? Nesta edição do Papo em Série, com Rafael Braz, entre os destaques estão as produções "Ozark", a chegada da última temporada de "La Casa de Papel" e "Tales From The Loop". Confira:
PAPO EM SÉRIE - 31-03-30
CONHEÇA:
"Ozark": Um consultor financeiro leva a família para um lago remoto para lavar quinhentos milhões de dólares e acalmar um traficante. Série de 2017 e em sua terceira temporada.
"La Casa de Papel": Em La Casa de Papel, oito habilidosos ladrões se trancam na Casa da Moeda da Espanha com o ambicioso plano de realizar o maior roubo da história e levar com eles mais de 2 bilhões de euros. Para isso, a gangue precisa lidar com as dezenas de pessoas que manteve como refém, além dos agentes da força de elite da polícia, que farão de tudo para que a investida dos criminosos fracasse.
"Tales From the Loop": As aventuras dos habitantes de uma cidade que existe acima do "The Loop", uma máquina construída para descobrir e explorar os mistérios do universo. Assim, as pessoas são capazes de fazer coisas que, até então, só existiam no mundo da ficção científica.

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