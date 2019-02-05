Os detalhes de "Wayne" e "Boneca Russa"

Terça-feira é dia de Papo em Série e nesta edição do quadro o comentarista Rafael Braz traz como destaque as seguintes produções: "Wayne" e "Boneca Russa". Acompanhe a análise!
Papo em Série - 05-02-19.mp3
>>> SINOPSES:
Wayne: A série gira em torno de Wayne, um garoto de 15 anos que parte em uma jornada, com sua nova namorada, Del, para pegar de volta o carro de seu pai, que foi roubado antes de sua morte. Wayne traz no elenco, Mark McKenna (Sing Street), como o protagonista e Ciara Bravo, como Del. Joshua J. Williams também participará da série, como o personagem Orlando.
Boneca Russa: Convidada de honra de uma festa em Nova York, a jovem Nadia (Natasha Lyonne) percebe que todas as vezes que decide deixar o evento, morre. Agora ela precisa encontrar um jeito de escapar, mas só depois de descobrir o que está acontecendo.