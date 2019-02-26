Os detalhes de "Kingdom" e "Mr. Robot"

Nesta edição do quadro ‘Papo em Série’, o comentarista Rafael Braz traz como destaque duas produções: “Kingdom” e “Mr. Robot”, estrelada por Rami Malek, ator que ganhou o Oscar pelo filme do Queen. Confira!

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>>> SINOPSES:

Kingdom: O príncipe herdeiro da dinastia Joeon assume a missão de investigar uma misteriosa epidemia que assolou a população local. Lá, o jovem não demora a perceber que a situação é ainda pior do que ele imaginara. Agora, ele precisa travar a batalha mais violenta de sua vida a fim de proteger seu reino.