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Papo em Série

Os detalhes de "Kingdom" e "Mr. Robot"

O comentarista Rafael Braz traz como destaque duas produções: "Kingdom" e "Mr. Robot", estrelada por Rami Malek, ator que ganhou o Oscar pelo filme do Queen

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 19:32

Publicado em 

26 fev 2019 às 19:32
Nesta edição do quadro ‘Papo em Série’, o comentarista Rafael Braz traz como destaque duas produções: “Kingdom” e “Mr. Robot”, estrelada por Rami Malek, ator que ganhou o Oscar pelo filme do Queen. Confira!
Papo em Série - 26-02-19.mp3
>>> SINOPSES:
Kingdom: O príncipe herdeiro da dinastia Joeon assume a missão de investigar uma misteriosa epidemia que assolou a população local. Lá, o jovem não demora a perceber que a situação é ainda pior do que ele imaginara. Agora, ele precisa travar a batalha mais violenta de sua vida a fim de proteger seu reino.
Mr. Robot: Elliot é um jovem programador que trabalha como engenheiro de segurança virtual durante o dia, e como hacker vigilante durante a noite. Elliot se vê em uma encruzilhada quando é recrutado para destruir a firma que ele é pago para proteger.

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