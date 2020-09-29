Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ASSISTA!

Os detalhes das séries "Bom Dia, Verônica" e "Devs"

Ouça os comentários de Rafael Braz nesta terça-feira (29)

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:48

Publicado em 

29 set 2020 às 16:48
Tainá Müller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado estrelam a série "Bom Dia, Verônica", da Netflix Crédito: Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta duas produções de plataformas de streaming. Uma delas é uma produção brasileira original Netflix - "Bom Dia, Verônica", estrelando Tainá Müller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado. O comentarista também fala sobre "Devs", uma série de ficção científica de suspense disponível no serviço Fox Premium. Ouça os comentários do Braz:
Papo em Serie - 29-09-20.mp3
SINOPSES:
Bom Dia, Verônica (Netflix): Uma policial investiga um predador sexual e acaba descobrindo um casal com um segredo horrível e um esquema de corrupção sinistro. Estreia em 1º de outubro.
Devs (Fox Premium): A série aborda a vida de uma jovem engenheira de software, Lily Chan, que investiga a divisão secreta de desenvolvimento do seu empregador – uma empresa de tecnologia do Vale do Silício, que ela acredita estar por trás do assassinato de seu namorado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vini Jr
Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde
Fachada do edifício-sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Anvisa suspende lote de medicamentos para hipertensão e câncer de mama
Homem de 64 anos ficou gravemente ferido após acidente na BR 482 e foi socorrido, mas morreu no hospital
Motorista de 64 anos morre após acidente na BR 482 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados