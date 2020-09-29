Os detalhes das séries "Bom Dia, Verônica" e "Devs"

Tainá Müller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado estrelam a série "Bom Dia, Verônica", da Netflix Crédito: Divulgação

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta duas produções de plataformas de streaming. Uma delas é uma produção brasileira original Netflix - "Bom Dia, Verônica", estrelando Tainá Müller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado. O comentarista também fala sobre "Devs", uma série de ficção científica de suspense disponível no serviço Fox Premium. Ouça os comentários do Braz:

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SINOPSES:

Bom Dia, Verônica (Netflix): Uma policial investiga um predador sexual e acaba descobrindo um casal com um segredo horrível e um esquema de corrupção sinistro. Estreia em 1º de outubro.