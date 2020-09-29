Os detalhes das séries "Bom Dia, Verônica" e "Devs"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta duas produções de plataformas de streaming. Uma delas é uma produção brasileira original Netflix - "Bom Dia, Verônica", estrelando Tainá Müller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado. O comentarista também fala sobre "Devs", uma série de ficção científica de suspense disponível no serviço Fox Premium. Ouça os comentários do Braz:
Papo em Serie - 29-09-20.mp3
SINOPSES:
Bom Dia, Verônica (Netflix): Uma policial investiga um predador sexual e acaba descobrindo um casal com um segredo horrível e um esquema de corrupção sinistro. Estreia em 1º de outubro.
Devs (Fox Premium): A série aborda a vida de uma jovem engenheira de software, Lily Chan, que investiga a divisão secreta de desenvolvimento do seu empregador – uma empresa de tecnologia do Vale do Silício, que ela acredita estar por trás do assassinato de seu namorado.