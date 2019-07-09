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PAPO EM SÉRIE

Os destaques da semana: Os Últimos Czares e Warrior

Confira as análises do comentarista Rafael Braz

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 18:07

Publicado em 

09 jul 2019 às 18:07
Nesta terça-feira, Rafael Braz fala sobre o recente lançamento da Netxflix: a série ‘Os Últimos Czares’. A produção retrata subida ao trono do czar russo Nicolau II, seu czarado e os últimos momentos da dinastia Romanov antes do massacre da Família Real, com a simultânea ascensão da Revolução Russa. O comentarista também analisa a série ‘Warrior’, baseada em um conceito original de Bruce Lee, e que conta a história de um jovem prodígio das artes marciais. Confira!
Papo em Série - 09-07-19.mp3
>>> SINOPSES:
Os Últimos Czares: A revolta popular se alastra pela Rússia no começo do século 20, mas o czar Nicolau II resiste a mudanças. O resultado é a revolução e o fim brutal da dinastia Romanov. Uma produção original Netflix.
Warrior: Um jovem prodígio nas artes marciais acaba de deixar a China para viver em Chinatown, nos Estados Unidos. Lá, ele logo percebe que sua estadia no local será muito mais agitada e sangrenta do que ele poderia imaginar. Baseada em um conceito original de Bruce Lee.

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