Os destaques da semana: Os Últimos Czares e Warrior

Nesta terça-feira, Rafael Braz fala sobre o recente lançamento da Netxflix: a série ‘Os Últimos Czares’. A produção retrata subida ao trono do czar russo Nicolau II, seu czarado e os últimos momentos da dinastia Romanov antes do massacre da Família Real, com a simultânea ascensão da Revolução Russa. O comentarista também analisa a série ‘Warrior’, baseada em um conceito original de Bruce Lee, e que conta a história de um jovem prodígio das artes marciais. Confira!

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Os Últimos Czares: A revolta popular se alastra pela Rússia no começo do século 20, mas o czar Nicolau II resiste a mudanças. O resultado é a revolução e o fim brutal da dinastia Romanov. Uma produção original Netflix.