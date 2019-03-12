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Papo em Série

Os destaques: "The Last Kingdom " e "American Gods"

Confira no comentário de Rafael Braz

Publicado em 12 de Março de 2019 às 20:28

Publicado em 

12 mar 2019 às 20:28
Nesta edição do quadro ‘Papo em Série’, o comentarista Rafael Braz traz como destaque duas produções: “The Last Kingdom” e “American Gods”. Confira!
Papo em Série - 12-03-19.mp3
>>> SINOPSES:
The Last Kingdom: Ambientada em 872, quando muitos dos Reinados que hoje fazem parte da Inglaterra caíram nas mãos dos Vikings, o reinado de Wessex ficou sob o comando de Alfred, o Grande. Em uma mistura de heroísmo, política, religião, coragem, amor, lealdade, e a eterna busca por identidade, a série mistura figuras reais que fazem parte da História com eventos e personagens fictícios.
American Gods: Adaptação da aclamada obra de fantasia do escritor Neil Gaiman, American Gods apresenta uma guerra entre deuses antigos e novos: os deuses tradicionais de raízes mitológicas de todo o mundo estão perdendo fiéis para um panteão de novos deuses que refletem o amor moderno da sociedade por dinheiro, tecnologia, mídia, celebridades e drogas. Seu protagonista, Moon Shadow é um ex-presidiário que se torna guarda-costas e parceiro de viagem de Mr. Wednesday, um vigarista que, na realidade, é um dos deuses mais antigos, e que está em uma missão para unir forças e se preparar para combater as novas divindades.

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