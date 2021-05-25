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Papo em Série

O que esperar de "Trying" e da 2ª temporada de "Quem Matou Sara?"

Ouça o comentário do jornalista Rafael Braz!

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 17:30

Publicado em 

25 mai 2021 às 17:30
Série mexicana
Série mexicana "Quem Matou Sara?", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas séries - "Quem Matou Sara?", da Netflix, e a "Trying", da Apple TV+. Ambas já estão na segunda temporada. Ouça o comentário do jornalista e saiba o que esperar delas:
Papo em Série - 25/05/2021

Sinopses

Quem Matou Sara? (Netflix): Determinado a se vingar e provar que foi falsamente incriminado pelo assassinato da irmã, Álex está prestes a descobrir muito mais do que o real culpado pelo crime.
Trying (Apple TV+): Tudo o que Jason e Nikki querem é um bebê, a única coisa que não podem ter. A série é uma comédia sobre como crescer, sossegar e encontrar alguém para amar.

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