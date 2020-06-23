O que esperar da última temporada de "Dark" e a volta de "The Sinner"

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, a terceira e última temporada da série "Dark" estreia no próximo dia 27 de junho. Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta o que esperar dos últimos episódios da produção que um cenário sobrenatural cheio de viagens no tempo e reviravoltas. O comentarista aponta que final da série da Netflix é "bem satisfatório" "muito amarradinho", e diz que tudo o que não foi explicado nas duas temporadas será solucionado, como os ciclos e a origem da seita "Sic Mundus".