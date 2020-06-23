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PAPO EM SÉRIE

O que esperar da última temporada de "Dark" e a volta de "The Sinner"

Ouça a edição desta terça-feira (23) do Papo em Série!

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 16:48

Publicado em 

23 jun 2020 às 16:48
Dark: Louis Hoffman como Jonas Kanhwald Crédito: Reprodução/Netflix
Um dos lançamentos mais aguardados do ano, a terceira e última temporada da série "Dark" estreia no próximo dia 27 de junho. Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta o que esperar dos últimos episódios da produção que um cenário sobrenatural cheio de viagens no tempo e reviravoltas. O comentarista aponta que final da série da Netflix é "bem satisfatório" "muito amarradinho", e diz que tudo o que não foi explicado nas duas temporadas será solucionado, como os ciclos e a origem da seita "Sic Mundus".
Ouça (sem spoilers)!
PAPO EM SÉRIE - 23-06-20
Braz também comenta sobre a terceira temporada de "The Sinner", também disponível na Netflix. Estrelada pelo galã Matt Bommer, a série traz uma pequena cidade de Nova York, em que um detetive busca respostas para crimes perturbadores enquanto luta contra os próprios demônios.

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