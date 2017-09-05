O que esperar da nova temporada de Narcos?

A terceira temporada de Narcos começou nesta última semana e o comentarista Rafael Braz fala sobre os destaques da série. O que podemos esperar?

Pablo Escobar, antigo chefe do cartel de Medellín, morreu e Cáli se tornou a cidade colombiana do cartel, sendo a associação mais rica da Colômbia. O novo cartel destacado em Narcos atua de maneira diferente, com subornos a altos funcionários e servidores, mantendo suas ações violentas à margem da imprensa. Confira mais um Papo em Série!