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PAPO EM SÉRIE

O que esperar da nova temporada de Narcos?

A terceira temporada de Narcos começou nesta última semana e o comentarista Rafael Braz fala sobre os destaques da série. O que podemos esperar?

Publicado em 05 de Setembro de 2017 às 19:57

Publicado em 

05 set 2017 às 19:57
A terceira temporada de Narcos começou nesta última semana e o comentarista Rafael Braz fala sobre os destaques da série. O que podemos esperar?
Pablo Escobar, antigo chefe do cartel de Medellín, morreu e Cáli se tornou a cidade colombiana do cartel, sendo a associação mais rica da Colômbia. O novo cartel destacado em Narcos atua de maneira diferente, com subornos a altos funcionários e servidores, mantendo suas ações violentas à margem da imprensa. Confira mais um Papo em Série!
Papo em Série - 05-09-17.mp3

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