O papo sobre as séries "Halston" e "The Underground Railroad"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções do streaming. "Halston" é uma série da Netflix apresenta a trajetória de Roy Halston Frowick, conhecido como Halston, estilista que revolucionou a moda americana, interpretado pelo ganhador do Globo de Ouro Ewan McGregor.
Já "The Underground Railroad" é uma série do Prime Video do ganhador do Oscar Barry Jenkins. baseada no romance de Colson White, vencedor do Prêmio Pulitzer. Saiba o que esperar das séries!
Papo em Série - 18/05/2021
As séries
Halston (Netflix): Seu nome construiu um império. Seu estilo definiu uma era. A carreira do estilista de moda Halston decola, mas sua vida logo foge do controle.
The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade (Prime Video): A minissérie narra a luta desesperada por liberdade de Cora Randall, no período que antecede a Guerra Civil no sul dos EUA. Depois de escapar de uma plantação na Geórgia, Cora encontra uma ferrovia subterrânea secreta.