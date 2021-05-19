O papo sobre as séries "Halston" e "The Underground Railroad"

Série "Halston", da Netflix Crédito: Atsushi Nishijima/Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções do streaming. "Halston" é uma série da Netflix apresenta a trajetória de Roy Halston Frowick, conhecido como Halston, estilista que revolucionou a moda americana, interpretado pelo ganhador do Globo de Ouro Ewan McGregor.

Já "The Underground Railroad" é uma série do Prime Video do ganhador do Oscar Barry Jenkins. baseada no romance de Colson White, vencedor do Prêmio Pulitzer. Saiba o que esperar das séries!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 18/05/2021

As séries

Halston (Netflix): Seu nome construiu um império. Seu estilo definiu uma era. A carreira do estilista de moda Halston decola, mas sua vida logo foge do controle.