O novo serviço de streaming da Apple e a série "See"

A gigante Apple lançou seu serviço de streaming na última sexta-feira (1º), com várias produções originais em seu catálogo. Uma delas é a série "See", destaque de Rafael Braz neste "Papo em Série". A produção tem elenco de peso formado por atores como Jason Momoa e a atriz Alfre Woodard. Confira:

See: Em um mundo ambientado no futuro, a raça humana teve de encontrar novos modos de sobrevivência e interação, depois de perder totalmente o sentido da visão. Mas toda a estrutura dessa sociedade passa a ser desafiada quando um par de gêmeos nasce capaz de enxergar. Uma produção AppleTV+.