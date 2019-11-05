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Papo em Série

O novo serviço de streaming da Apple e a série "See"

Ouça a análise do serviço com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 20:26

Publicado em 

05 nov 2019 às 20:26
Conheça os detalhes no quadro "Papo em Série" Crédito: Pixabay
A gigante Apple lançou seu serviço de streaming na última sexta-feira (1º), com várias produções originais em seu catálogo. Uma delas é a série "See", destaque de Rafael Braz neste "Papo em Série". A produção tem elenco de peso formado por atores como Jason Momoa e a atriz Alfre Woodard. Confira:
Papo em Série - 05-11-19.mp3
See: Em um mundo ambientado no futuro, a raça humana teve de encontrar novos modos de sobrevivência e interação, depois de perder totalmente o sentido da visão. Mas toda a estrutura dessa sociedade passa a ser desafiada quando um par de gêmeos nasce capaz de enxergar. Uma produção AppleTV+.

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