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PAPO EM SÉRIE

O mais longo episódio de Game of Thrones e Deadly Class

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 20:26

Publicado em 

30 abr 2019 às 20:26
Série "Game of Thrones" Crédito: HBO/Divulgação
Game of Thrones é destaque no Papo em Série nesta terça-feira (30). Além disso, o comentarista Rafael Braz também traz como destaque a série Deadly Class: “Marcus Lopez (Benjamin Wadsworth), um adolescente desiludido com a vida, é selecionado para estudar na escola secundária para assassinos. Enquanto é submetido a treinamentos rigorosos e tenta manter seu currículo impecável, esse jovem ainda precisa ter em mente que, no mundo em que ele vive, qualquer descuido de sua parte pode ser fatal”.
Ouça a conversa:
Papo em Série - 30-04-19.mp3

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