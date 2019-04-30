O mais longo episódio de Game of Thrones e Deadly Class

Game of Thrones é destaque no Papo em Série nesta terça-feira (30). Além disso, o comentarista Rafael Braz também traz como destaque a série Deadly Class: “Marcus Lopez (Benjamin Wadsworth), um adolescente desiludido com a vida, é selecionado para estudar na escola secundária para assassinos. Enquanto é submetido a treinamentos rigorosos e tenta manter seu currículo impecável, esse jovem ainda precisa ter em mente que, no mundo em que ele vive, qualquer descuido de sua parte pode ser fatal”.