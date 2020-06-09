Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

séries no streaming

Novidades para assistir em casa: "Reality Z" e "El Presidente"

Ouça o Papo em Série desta terça-feira (09)!

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 16:28

Publicado em 

09 jun 2020 às 16:28
Streaming, Netflix, Televisão, Controle Crédito: Pixabay
Nesta edição do Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz, traz duas série em destaque: "Reality Z" (Netflix) e "El Presidente" (Prime video). Ele também adianta uma avaliação de filme, em virtude do feriado na próxima quinta (11): é o filme "The Last Days of American Crime". Confira as dicas!
PAPO EM SÉRIE - 09-06-20
 
AS HISTÓRIAS:
"Reality Z": O Rio de Janeiro está sob um ataque zumbi, e os participantes de um reality show buscam abrigo em um estúdio de TV. Mal sabem eles o que os espera lá dentro. Estrelando: Ana Hartmann, Sabrina Sato, Luellem de Castro. Criação: Cláudio Torres.
"El Presidente": Sergio Jadue, um diretor de um clube de futebol em uma pequena cidade do Chile, de repente se vê como chefe da associação chilena de futebol.
"The Last Days of American Crime": Um ladrão de bancos participa de um plano para cometer um último grande assalto antes do governo ativar um sinal mental que acabará com todas as atividades criminosas. Estrelando: Edgar Ramírez,Michael Pitt e Anna Brewster.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados