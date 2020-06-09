Novidades para assistir em casa: "Reality Z" e "El Presidente"

Nesta edição do Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz, traz duas série em destaque: "Reality Z" (Netflix) e "El Presidente" (Prime video). Ele também adianta uma avaliação de filme, em virtude do feriado na próxima quinta (11): é o filme "The Last Days of American Crime". Confira as dicas!
PAPO EM SÉRIE - 09-06-20
AS HISTÓRIAS:
"Reality Z": O Rio de Janeiro está sob um ataque zumbi, e os participantes de um reality show buscam abrigo em um estúdio de TV. Mal sabem eles o que os espera lá dentro. Estrelando: Ana Hartmann, Sabrina Sato, Luellem de Castro. Criação: Cláudio Torres.
"El Presidente": Sergio Jadue, um diretor de um clube de futebol em uma pequena cidade do Chile, de repente se vê como chefe da associação chilena de futebol.
"The Last Days of American Crime": Um ladrão de bancos participa de um plano para cometer um último grande assalto antes do governo ativar um sinal mental que acabará com todas as atividades criminosas. Estrelando: Edgar Ramírez,Michael Pitt e Anna Brewster.