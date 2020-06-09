Novidades para assistir em casa: "Reality Z" e "El Presidente"

Streaming, Netflix, Televisão, Controle Crédito: Pixabay

Nesta edição do Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz, traz duas série em destaque: "Reality Z" (Netflix) e "El Presidente" (Prime video). Ele também adianta uma avaliação de filme, em virtude do feriado na próxima quinta (11): é o filme "The Last Days of American Crime". Confira as dicas!

Your browser does not support the audio element. PAPO EM SÉRIE - 09-06-20

AS HISTÓRIAS:

"Reality Z": O Rio de Janeiro está sob um ataque zumbi, e os participantes de um reality show buscam abrigo em um estúdio de TV. Mal sabem eles o que os espera lá dentro. Estrelando: Ana Hartmann, Sabrina Sato, Luellem de Castro. Criação: Cláudio Torres.

"El Presidente": Sergio Jadue, um diretor de um clube de futebol em uma pequena cidade do Chile, de repente se vê como chefe da associação chilena de futebol.