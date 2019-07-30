Novidades no mundo das séries: The Boys e Outra Vida

No ‘Papo em Série’ de hoje, Rafael Braz fala sobre duas séries que estrearam na última semana. A primeira, ‘The Boys’, é uma produção Prime Video, que envolve super-heróis populares que abusam de seus superpoderes. A segunda é a série ‘Outra Vida’, produzida pela Netflix, com temática de ficção científica. Confira!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 30-07-19.mp3

SINOPSES:

The Boys: Quando a fama sobe à cabeça, alguns super-heróis passam a se corromper e usar seu status para se promoverem ainda mais, o que pode colocar em risco a própria população. Pensando nisso, uma equipe da CIA foi preparada para cuidar desse caso. Conhecidos como "os meninos", esses agentes têm a missão de vigiar o trabalho dessas personalidades, assim como controlar o surgimento de novos heróis. Uma produção Amazon Prime Video.