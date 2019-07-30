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PAPO EM SÉRIE

Novidades no mundo das séries: The Boys e Outra Vida

A primeira, The Boys, é uma produção Prime Video, que envolve super-heróis populares que abusam de seus superpoderes. A segunda é a série Outra Vida, produzida pela Netflix, com temática de ficção científica

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 18:06

Publicado em 

30 jul 2019 às 18:06
No ‘Papo em Série’ de hoje, Rafael Braz fala sobre duas séries que estrearam na última semana. A primeira, ‘The Boys’, é uma produção Prime Video, que envolve super-heróis populares que abusam de seus superpoderes. A segunda é a série ‘Outra Vida’, produzida pela Netflix, com temática de ficção científica. Confira!
Papo em Série - 30-07-19.mp3
SINOPSES:
The Boys: Quando a fama sobe à cabeça, alguns super-heróis passam a se corromper e usar seu status para se promoverem ainda mais, o que pode colocar em risco a própria população. Pensando nisso, uma equipe da CIA foi preparada para cuidar desse caso. Conhecidos como "os meninos", esses agentes têm a missão de vigiar o trabalho dessas personalidades, assim como controlar o surgimento de novos heróis. Uma produção Amazon Prime Video.
Outra Vida (Another Life): A jornada da astronauta Niko Breckenridge (Katee Sackhoff) na liderança de uma missão tripulada com o objetivo de descobrir as origens de um desconhecido artefato alienígena. Junto aos oficiais, a jornalista Harper Glass (Selma Blair) também embarca na expedição com a esperança de reportar o primeiro contato entre extraterrestres e seres humanos em primeira mão. Uma produção original Netflix.

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