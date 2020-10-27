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Novidades: "Bárbaros" e a 2ª temporada de "O Alienista"

Ouça os comentários de Rafael Braz

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:04

Publicado em 

27 out 2020 às 17:04
"Bárbaros" está disponível na Netflix Crédito: Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções: "Bárbaros" e "O Alienista". Ambas as séries estão disponíveis na Netflix. Ouça!
Papo em Série - 27-10-20
SINOPSES:
Bárbaros (Netflix): Dividido entre o poderoso império em que foi criado e a própria tribo, um oficial romano arquiteta um confronto épico que pode mudar a história.
O Alienista (Netflix): Em 1896, o psicólogo Laszlo Kreizler recebe do comissário de polícia Theodore Roosevelt a missão de capturar um assassino que está aterrorizando Nova York.

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