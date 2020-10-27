Novidades: "Bárbaros" e a 2ª temporada de "O Alienista"

"Bárbaros" está disponível na Netflix Crédito: Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções: "Bárbaros" e "O Alienista". Ambas as séries estão disponíveis na Netflix. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 27-10-20

SINOPSES:

Bárbaros (Netflix): Dividido entre o poderoso império em que foi criado e a própria tribo, um oficial romano arquiteta um confronto épico que pode mudar a história.