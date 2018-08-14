Nova série de criador de "Os Simpsons" em destaque

Matt Groening é conhecido por ser o criador de “Os Simpsons” e “Futurama”. Depois de retratar o presente e o futuro nas famosas animações, vai estar disponível a partir de sexta-feira (17) a série de animação “(Des)encanto”, que é ambientada no reino medieval de Dreamland. Confira mais detalhes nesta edição do quadro Papo em Série. Outro destaque de Rafael Braz é “Insatiable”, em que uma adolescente tímida entra em um concurso de beleza e sonha ganhar a competição. Confira!