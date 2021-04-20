No papo sobre séries: "Labirinto do Medo" e "Mare of Easttown"

"Mare of Easttown", nova minissérie da HBO Crédito: Divulgação

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções: "Labirinto do Medo" e "Mare of Easttown". A primeira é da Netflix e uma série sul-africana de "quase terror". Já a segunda é da HBO e conta com a vencedora do Oscar Kate Winslet no elenco. Ouça os comentários.

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AS SÉRIES:

Labirinto do Medo (Netflix): Um autor assombrado pela morte da irmã na infância volta à sua terra natal para investigar casos sobrenaturais e escrever seu novo livro.