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NETFLIX E HBO

No papo sobre séries: "Labirinto do Medo" e "Mare of Easttown"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 14:25

Publicado em 

20 abr 2021 às 14:25
"Mare of Easttown", nova minissérie da HBO Crédito: Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções: "Labirinto do Medo" e "Mare of Easttown". A primeira é da Netflix e uma série sul-africana de "quase terror". Já a segunda é da HBO e conta com a vencedora do Oscar Kate Winslet no elenco. Ouça os comentários.
Papo em Série - 20-04-21.mp3
AS SÉRIES:
Labirinto do Medo (Netflix): Um autor assombrado pela morte da irmã na infância volta à sua terra natal para investigar casos sobrenaturais e escrever seu novo livro.
Mare of Easttown (HBO): Uma detetive de uma pequena cidade da Pensilvânia decide investigar o assassinato de um cidadão local, enquanto tenta de tudo para não deixar que seus problemas pessoais façam sua vida desmoronar ao seu redor.

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