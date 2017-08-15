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PAPO EM SÉRIE

Nesta edição, tudo sobre "Os Defensores" e "Game of Thrones"

Confira nesta edição, tudo sobre "Os Defensores" e "Game of Thrones", com o comentarista Rafael Braz, da editor do C2 de A Gazeta

Publicado em 15 de Agosto de 2017 às 19:17

Publicado em 

15 ago 2017 às 19:17
Confira nesta edição, tudo sobre "Os Defensores" e "Game of Thrones", com o comentarista Rafael Braz, da editor do C2 de A Gazeta. Ouça!
Papo em Série - 15-08-17.mp3
OS DEFENSORES
"Demolidor! Luke Cage! Jessica Jones! Punho de Ferro! Individualmente, esses quatro heróis estiveram na linha de frente da batalha para manter as ruas da cidade seguras. Mas agora, com um inimigo mortal do passado remoto fazendo um movimento para unir todo o submundo, os quatro terão que ser mais - terão que se tornar os Defensores!" A série estará disponível na NetFlix.
GAME OF THRONES
A sétima temporada de Game of Thrones tem gastado muito tempo insinuando que uma certa rainha está fadada à insanidade – a mãe dos dragões, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Mas os fãs mais atentos já perceberam que a loucura está tomando conta, mesmo, é de outra rainha: aquela sentada no Trono de Ferro. O quinto episódio, 'Eastwatch', revelou um possível 'futuro feliz' para a rainha Lannister e seu amado Jaime (Nikolaj Coster-Waldau), já que há um possível bebê a caminho.
De fato, o episódio foi tão recheado de acontecimentos que é preciso ir por partes. Uma revelação importante ficou quase escondida entre as reclamações de Sam (John Bradley); Arya (Maisie Williams) encontrou uma carta e caiu nas tramas de Mindinho (Aidan Gillen); Jon (Kit Harington) fez amizade com Drogon, um novo plano foi posto em ação, Gendry (Joe Dempsie) parou de remar (é o fim de um meme histórico), e assim por diante... mas o que a gravidez de Cersei (Lena Headey) realmente significa para o futuro da rainha?

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