Confira nesta edição, tudo sobre "Os Defensores" e "Game of Thrones", com o comentarista Rafael Braz, da editor do C2 de A Gazeta. Ouça!

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OS DEFENSORES

"Demolidor! Luke Cage! Jessica Jones! Punho de Ferro! Individualmente, esses quatro heróis estiveram na linha de frente da batalha para manter as ruas da cidade seguras. Mas agora, com um inimigo mortal do passado remoto fazendo um movimento para unir todo o submundo, os quatro terão que ser mais - terão que se tornar os Defensores!" A série estará disponível na NetFlix.

GAME OF THRONES

A sétima temporada de Game of Thrones tem gastado muito tempo insinuando que uma certa rainha está fadada à insanidade – a mãe dos dragões, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Mas os fãs mais atentos já perceberam que a loucura está tomando conta, mesmo, é de outra rainha: aquela sentada no Trono de Ferro. O quinto episódio, 'Eastwatch', revelou um possível 'futuro feliz' para a rainha Lannister e seu amado Jaime (Nikolaj Coster-Waldau), já que há um possível bebê a caminho.