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PAPO EM SÉRIE

"Narcos: México" e "Vai, Anitta" em destaque no Papo em Série

"Narcos: México", série que, vale logo dizer, não é uma continuidade da famosa "Narcos". Nela, destaca-se os temidos carteis mexicanos de tráfico de drogas da década de 1980

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 17:54

Publicado em 

20 nov 2018 às 17:54
Estreia nesta semana “Narcos: México”, série que, vale logo dizer, não é uma continuidade da famosa “Narcos”. Nela, destaca-se os temidos carteis mexicanos de tráfico de drogas da década de 1980. Mais detalhes nesta edição do quadro Papo em Série com o comentarista Rafael Braz. Outro lançamento na semana é “Vai, Anitta”, que apresenta os bastidores da carreira da cantora brasileira. Confira!
Papo em Série - 20-11-18.mp3
SINOPSE
NARCOS: MÉXICO
A ascensão do Cartel de Guadalajara durante a década de 1980, quando Félix Gallardo (Diego Luna) assume o comando e promove a unificação do tráfico para construir um império no país. Enquanto isso, Kiki Camarena (Michael Peña), um agente da DEA, se muda para a cidade mexicana com a família e começa a investigar os narcotraficantes locais.
VAI, ANITTA
Os bastidores da rotina agitada de uma das maiores figuras do pop brasileiro atual, a cantora Anitta: desde seus shows no Brasil e viagens pelo mundo, até a interação com os fãs nas redes socias e passando pela vida pessoal.

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